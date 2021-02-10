Son dakika haberi... Sakarya'da sazlık alanda yangın

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Karasu ilçesi Küçük Boğaz mevkisinde sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmekte zorluk yaşadı. Ekipler, alevlerin sardığı alana araçla ulaşamayınca hortum çekerek ulaştı. Yaklaşık 300 metre hortumla alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı. Bölgede, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent KIZILASLAN