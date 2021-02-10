Son dakika haberi... Sakarya'da sazlık alanda yangın
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Son dakika haberi... Sakarya'da sazlık alanda yangın

10.02.2021 00:12 | Son Güncelleme: 10.02.2021 00:16
Son dakika haberi... Sakarya'da sazlık alanda yangın

Edinilen son dakika haberine göre SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Karasu ilçesi Küçük Boğaz mevkisinde sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmekte zorluk yaşadı. Ekipler, alevlerin sardığı alana araçla ulaşamayınca hortum çekerek ulaştı. Yaklaşık 300 metre hortumla alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı. Bölgede, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Son dakika haberi... Sakarya'da sazlık alanda yangın
Son dakika haberi... Sakarya'da sazlık alanda yangın
Son dakika haberi... Sakarya'da sazlık alanda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent KIZILASLAN

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