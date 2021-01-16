Samanlık yangını zarara yol açtı
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Samanlık yangını zarara yol açtı

16.01.2021 22:53 | Son Güncelleme: 16.01.2021 23:13

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan samanlık yangınında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan samanlık yangınında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gökgöz Mahallesi'nde 3 katlı evin bahçesinde bulunan samanlıkta yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahipleri yangına müdahale ederken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü.

Bu esnada dumandan etkilenen Özlem B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yangın nedeniyle samanlıkta zarar oluştu. Özlem B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samanlık yangını zarara yol açtı
Samanlık yangını zarara yol açtı
Samanlık yangını zarara yol açtı
Samanlık yangını zarara yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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