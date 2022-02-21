Son dakika haberi! Sahte çek operasyonunda 4 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Sahte çek operasyonunda 4 tutuklama

Demirören Haber Ajansı, Ramazan Çetin - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Sahte çek operasyonunda 4 tutuklama

Son dakika haberleri... DENİZLİ merkezli dört ilde sahte çek düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ merkezli dört ilde sahte çek düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Sahte çek düzenlemek suretiyle resmi belgede sahtecilik-nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmada sonucu Denizli merkezli Manisa, Aydın ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Mehmet Emin Bozkurt, Mehmet Üyünük, Coşkun Çelik ve Kadir Esmer tutuklandı. Ahmet A. ile Erdi Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Dolandırıcılık, Denizli, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title