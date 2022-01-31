Son dakika... ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ; 11 ŞÜPHELİYE EK GÖZALTI SÜRESİ - Haberler
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Son dakika... ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ; 11 ŞÜPHELİYE EK GÖZALTI SÜRESİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre AVUKAT Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli bugün ek gözaltı süresi için, adliyeye sevk edildi.

AVUKAT Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli bugün ek gözaltı süresi için, adliyeye sevk edildi.

Ünlü sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi geçen cumartesi günü polis operasyonuyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şüphelinin gözaltı süresinin uzatılması içi bugün adliyeye sevk edildi.

Son dakika... ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ; 11 ŞÜPHELİYE EK GÖZALTI SÜRESİ

Son dakika... ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ; 11 ŞÜPHELİYE EK GÖZALTI SÜRESİ

Son dakika... ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ; 11 ŞÜPHELİYE EK GÖZALTI SÜRESİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ali Çağlar, Gözaltı, Güncel, Haber

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