Son dakika... ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ; 11 ŞÜPHELİYE EK GÖZALTI SÜRESİ

AVUKAT Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli bugün ek gözaltı süresi için, adliyeye sevk edildi.

Ünlü sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi geçen cumartesi günü polis operasyonuyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şüphelinin gözaltı süresinin uzatılması içi bugün adliyeye sevk edildi.