Son dakika haberi... Prof. Dr. Dursun'un mezarından alınan toprak Van'da kaza yaptığı alana bırakıldı
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Son dakika haberi... Prof. Dr. Dursun'un mezarından alınan toprak Van'da kaza yaptığı alana bırakıldı

Son dakika haberi: Van'ın Erciş ilçesinde, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un Koceli'deki mezarından alınan toprak, ilçede anısına yaptırılan hatıra anıtının bulunduğu alana bırakıldı.

25.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:26

Van'ın Erciş ilçesinde, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un Koceli'deki mezarından alınan toprak, ilçede anısına yaptırılan hatıra anıtının bulunduğu alana bırakıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi görevlilerince, Hereke beldesindeki mezarından alınan toprak, Dursun'un hayatını kaybettiği Bayraklı Mahallesi'ne getirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Lokman Ceyhan, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Vefa Grubu Başkanı Hikmet İrven ve diğer görevliler, Dursun için yaptırılan hatıra anıtının çevresindeki 6 çınar ağacının bulunduğu yere dualar eşliğinde toprağı döktü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede Prof. Dr. Dursun'un anısına güzel bir anıt yapıldığını belirtti.

Dursun'un kabrinin Kocaeli Hareke'de olduğunu aktaran Ceyhan, "Hareke'deki kabrinden toprak getirdik ve buradaki anıtın çevresine dikilen çınar ağaçlarının altlarına döktük. Kabri ile burası arasında manevi bir bağ kurmak istedik. Buradaki anıtından da toprak alıp mezarına götürüp dökeceğiz. Bu şekilde hocamızın adını yaşatmış olacağız inşallah." dedi.

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Vefa Grubu Başkanı İrven de anlamlı bir gün yaşadıklarını dile getirerek, "Bu toprağı gönderen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Sayın Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyoruz. Bu toprağı büyük bir manevi haz ile diktiğimiz çınar ağaçlarının diplerine döktük. Buradan ailesine ve Haluk Dursun gönüllülerine tekrar baş sağlığı diliyorum. Cenabı Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun, geçen yıl Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen programın ardından Bitlis'ten Van'a gelirken içinde bulunduğu aracın Erciş ilçesine bağlı Bayraklı Mahallesi'nde devrilmesi sonucu hayatını kaybetmiş, kazada 3 kişi de yaralanmıştı.

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Son dakika haberi... Prof. Dr. Dursun'un mezarından alınan toprak Van'da kaza yaptığı alana bırakıldı

Kaynak: AA

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