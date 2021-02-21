Son dakika haberi: Prens Philip'in tedavisi hastanede devam ediyor
21.02.2021 15:02 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:06
Son dakika haberler: 16 Şubat günü kendini iyi hissetmediği için "tedbiren" hastaneye kaldırılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip'in tedavisi devam ediyor.
16 Şubat günü kendini iyi hissetmediği için "tedbiren" hastaneye kaldırılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip'in tedavisi devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar