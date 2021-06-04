Son dakika haberi... POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Son dakika haber: DÜZCE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü yaklaşık 30 kilometre süren takibin ardından yakalandı.

DÜZCE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü yaklaşık 30 kilometre süren takibin ardından yakalandı. 2.10 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.

Olay gece saatlerinde Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 81 AAR 961 plakalı lüks otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Kaynaşlı ilçesinden Düzce şehir merkezine doğru kaçan otomobili takip etmeye başlayan ekipler yaklaşık 30 kilometre süren takip sonunda aracı, Düzce kent merkezinde durdurdu. Recep Acar gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2.10 promil alkollü olduğu tespit edilen Recep Acar gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı