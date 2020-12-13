Son dakika haberi! Polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: "Boşuna zahmet edip yazma"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: "Boşuna zahmet edip yazma"

13.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:11

Son dakika haberler: Polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: "Boşuna zahmet edip yazma" CİMER Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik...

Polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: "Boşuna zahmet edip yazma"

CİMER Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER'e yazmasın" dedi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta maskesiz olduğu için işlem yapılmak istenen ve polisleri CİMER'E şikayet edeceğini söyleyen kadına CİMER'den yanıt geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği tepkinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. İnsanların maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ifade eden Başar, "Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER'e yazmasın" şeklinde yanıt verdi.

Merkez Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Bulvarında yaşanan olayda, maske denetimi yapan polis ekiplerine tepki gösteren bir kadın maskesini takmamış, polis ekiplerini CİMER'e şikayet etmekle tehdit etmişti. Maske takmayan kadın, "Zor kullanın bakalım CİMER'e yazacağım bekleyin bakalım siz, CİMER'e de yazacağım" diyerek tehdit etmişti.

Son dakika haberi! Polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: 'Boşuna zahmet edip yazma'
Son dakika haberi! Polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: 'Boşuna zahmet edip yazma'
Son dakika haberi! Polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: 'Boşuna zahmet edip yazma'
Son dakika haberi! Polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: 'Boşuna zahmet edip yazma'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

İlgili Haberler

Kısıtlamada takside uyuşturucuyla yakalandılar; Gazetecilere küfür edip tehdit ettiler
Kısıtlamada takside uyuşturucuyla yakalandılar; Gazetecilere küfür edip tehdit ettiler
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aileye yönelik her saldırıyı, tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aileye yönelik her saldırıyı, tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz"
Son dakika haberi: Kısıtlamayı ihlal eden çocukların polisten kaçtığı anlar kamerada
Son dakika haberi: Kısıtlamayı ihlal eden çocukların polisten kaçtığı anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Demet Özdemir Hakan Taşıyan Gonca Vuslateri Mustafa Üstündağ
Spor Samatta Adem Ljajic Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bakan Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: "Boşuna zahmet edip yazma" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 18:31:24. #1.15#
title