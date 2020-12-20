Polisin elini tutup ağlayarak yalvaran genç: Beni babamın mezarına götürün

Aksaray'da yardım istediği polis memurunun elini tutan alkollü genç ağlayarak, "Beni Allah rızası için mezarlığa götürün ağabey. Ne olur babam. Babamın yanına bir götür ağabey" diyerek mezarlığa gitmek istedi.

Aksaray'da alkollü bir şahsın yardım istediği ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ihbar üzerine harekete geçerek kısa sürede ihbara söz konusu Kurtuluş Mahallesine intikal etti. Burada bir apartmanın bahçesinde alkollü olarak Serdar K. (24) isimli genci bulan polis ekipleri genci koruma altına aldı. Ayakta durmakta güçlük çeken alkollü genç polis ekiplerince olay yerinde bulunan ambulansa götürülmek istenirken, polis memurunun elinden tutan gencin isteği yürekleri burktu. Elini tuttuğu polis memuruna ağlayarak yalvaran alkollü genç, "Beni Allah rızası için mezarlığa götürün ağabey. Ne olur, babam. Babamın yanına bir götür ağabey" diye polis ekiplerinden yardım istedi.

POLİS MEMURU KENDİ ELLERİYLE GENCE MASKE TAKTI

Yürekleri burkan gencin isteğine dertleşir tarzda yaklaşan polis memurları, ilk olarak maskesi olmayan alkollü gence kendi elleriyle maske taktı. Ardından polis memurunun koluna giren genç ekipler tarafından olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Yardım ambulansına bindirildi. 112 personeli ve polis memurunun koluna girdiği genç, ambulansa bindirilerek ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

"BIÇAĞIMI ALMAYIN, KIZ ARKADAŞIMDAN HEDİYE"

Gencin ambulansa bindirildiği sırada belinde bıçak olduğunu fark eden polis memurları hemen müdahale ederek gencin belindeki bıçağı aldı. Bıçağının alınmasını istemeyen alkollü genç, bıçağın kız arkadaşından hediye olduğunu söyledi. Genci uzun uğraşlar sonucu ikna eden polis memurları, aldıkları bıçağı ailesine teslim etti.

Alkollü genç ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, polis ekipleri de her hangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekiplerine hastaneye kadar eşlik etti. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı