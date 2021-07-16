Polis memuru gözaltına almaya çalıştığı şüpheli tarafından bıçaklandı
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Polis memuru gözaltına almaya çalıştığı şüpheli tarafından bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir polis memuru gözaltına almaya çalıştığı şüpheli tarafından bel kısmından bıçaklandı.

Adana'da bir polis memuru gözaltına almaya çalıştığı şüpheli tarafından bel kısmından bıçaklandı. Yaralanan polisin sağlık durumu iyi olurken, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir şüpheli polis aracına taş atarak zarar verdi. Ardından ismi öğrenilemeyen şüpheli olay yerinden evine kaçtı. Yüreğir Araştırma Ekipleri söz konusu şahsın evinde saklandığını öğrenmesi üzerine gözaltına almaya gitti. İsmi öğrenilemeyen şüpheli kendisini gözaltına almaya çalışan polis memurunu sırtından bıçakladı.

Ardından şüpheli, polisler tarafından ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Yaralı polis memuru sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından polis memuru Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise gözaltına alındı. - ADANA

Polis memuru gözaltına almaya çalıştığı şüpheli tarafından bıçaklandı
Polis memuru gözaltına almaya çalıştığı şüpheli tarafından bıçaklandı
Polis memuru gözaltına almaya çalıştığı şüpheli tarafından bıçaklandı
Polis memuru gözaltına almaya çalıştığı şüpheli tarafından bıçaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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