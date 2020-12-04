Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı
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Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı

04.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:27
Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı

Kahramanmaraş'ta polis memurunu şehit ettikten sonra yaralı ele geçirilerek kaldırıldığı hastanede ölen katilin morgdaki cansız bedenini, memleketine götürecek araç bulunamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya'da işlenen bir cinayetle ilgili şüpheli olarak aranan Muhammet Karataş'ın kentte olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı olan şüphelinin bulunduğu otele baskın düzenledi.

BİR POLİSİMİZİ ŞEHİT ETTİ, BİRİNİ YARALADI

Polisi gören zanlı, havalandırma boşluğunun olduğu alana girerek kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda polis memurlarından Barış Göl karın bölgesinden, diğeri ise bacağından yaralandı. Yaralanan polislerden Barış Göl, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştü.

"DUR" İHTARINA UYMARINCA VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olaydan sonra kaçan ve Şazibey Mahallesi'ndeki av bayisinden mermi satın almak isterken, polis ekiplerini fark edince kaçmaya başlayan cinayet şüphelisi Muhammet Karataş, 'dur' ihtarına uymayınca ateş açılarak, etkisiz hale getirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan saldırgan kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasında hayatını kaybetti. Polis katili Muhammet Karataş'ın cesedi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu'na getirildi.

CENAZE İÇİN HİÇBİR KURUM ARAÇ VERMEDİ

Buradaki işlemlerin ardından babası ile memleketine götürüleceği beklenen saldırganın cesedi için hiçbir kurum ve kuruluş araç tahsis etmedi. Katilin babasının otomobil ile cesedi götürmesine de izin verilmediği öğrenildi.

Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı
Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı
Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı
Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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