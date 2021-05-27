Polis kamerasını görünce birbirlerini 'yüzünü gizleyiverin' şeklinde uyardılar-Terasta kumar oynayan şahıslara 50 bin 400 TL para cezası kesildi-16...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis kamerasını görünce birbirlerini 'yüzünü gizleyiverin' şeklinde uyardılar-Terasta kumar oynayan şahıslara 50 bin 400 TL para cezası kesildi-16...

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Haberler | 3. Sayfa

Polis kamerasını görünce birbirlerini 'yüzünü gizleyiverin' şeklinde uyardılar -Terasta kumar oynayan şahıslara 50 bin 400 TL para cezası kesildi -16 kişiye terasta kumar oynarken suçüstü yapıldı Afyonkarahisar'da bir binanın teras katına baskın düzenleyen polis, 16 kişiyi kumar oynarken...

Polis kamerasını görünce birbirlerini 'yüzünü gizleyiverin' şeklinde uyardılar

-Terasta kumar oynayan şahıslara 50 bin 400 TL para cezası kesildi

-16 kişiye terasta kumar oynarken suçüstü yapıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir binanın teras katına baskın düzenleyen polis, 16 kişiyi kumar oynarken suçüstü yaptı. Operasyonda gözaltına alınan şahıslara korona virüs tedbirlerini ihlalden toplamda 50 bin 400 TL para cezası kesildi. Operasyonda polis kamerasının kendilerini çektiğini fark eden şahısların 'yüzünü gizleyiverin' şeklinde yöresel şive ile uyarması ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay, kent merkezi Olucak Mahallesi Vali Haluk İmga Caddesi üzerinde binanın teras katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, adreste kumar oynandığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri baskın düzenledi. Baskında kumar oynanmasına yer temin ettiği öne sürülen M.Y., ile birlikte 15 kişi gözaltına alındı. Şahıslara korona virüs tedbirlerini ihlalden toplam 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi. Operasyonda ayrıca 72 adet açılmamış 52'lik iskambil kağıdı, 1 adet tombala oyunu takımı, 2 adet yaz-boz, 117 adet iskambil kağıdına ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, kumar oynanmasına yer temin ettiği öne sürülen M.Y.'nin 4 ayrı suç kaydının da olduğu ortaya çıktı.

Polis kamerasını görünce birbirlerini 'yüzünü gizleyiverin' şeklinde uyardılar-Terasta kumar oynayan şahıslara 50 bin 400 TL para cezası kesildi-16...
Polis kamerasını görünce birbirlerini 'yüzünü gizleyiverin' şeklinde uyardılar-Terasta kumar oynayan şahıslara 50 bin 400 TL para cezası kesildi-16...
Polis kamerasını görünce birbirlerini 'yüzünü gizleyiverin' şeklinde uyardılar-Terasta kumar oynayan şahıslara 50 bin 400 TL para cezası kesildi-16...
Polis kamerasını görünce birbirlerini 'yüzünü gizleyiverin' şeklinde uyardılar-Terasta kumar oynayan şahıslara 50 bin 400 TL para cezası kesildi-16...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan

Zeytin ağacında asılı halde bulundu
Zeytin ağacında asılı halde bulundu
Yeni doğan bebeğini çöpe atan kadın, kendini böyle savundu: Babamın haberi yoktu
Yeni doğan bebeğini çöpe atan kadın, kendini böyle savundu: Babamın haberi yoktu
Kaza yapan taraflar ortalığı savaş alanına çevirdi! Şahıslardan biri eline aldığı tampon parçasıyla böyle saldırdı
Kaza yapan taraflar ortalığı savaş alanına çevirdi! Şahıslardan biri eline aldığı tampon parçasıyla böyle saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Antony Blinken Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Demet Evgar Oğuzhan Koç Bülent Ersoy Şevval Şahin
Spor Şenol Güneş Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polis kamerasını görünce birbirlerini 'yüzünü gizleyiverin' şeklinde uyardılar-Terasta kumar oynayan şahıslara 50 bin 400 TL para cezası kesildi-16... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 12:02:07. #1.13#

title