Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden kahve ve kafeteryalarda huzur operasyonu - Haberler
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Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden kahve ve kafeteryalarda huzur operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Polis ekiplerinden kahve ve kafeteryalarda huzur operasyonu Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde polis ekipleri merkezi bölgelerdeki kahvehane, kafeterya ve eğlence mekanlarında huzur operasyonu yaptı.

Polis ekiplerinden kahve ve kafeteryalarda huzur operasyonu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde polis ekipleri merkezi bölgelerdeki kahvehane, kafeterya ve eğlence mekanlarında huzur operasyonu yaptı.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 10'a yakın polisin katıldığı huzur operasyonunda başta ilçe merkezindeki kahvehane ve kafeteryalar olmak üzere Kredi Yurtlar Kurumu yurdu öğrencilerin çoğunlukla uğrak yeri olduğu kafeterya ve umuma açık yerlerde denetim yapıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen uygulamada kimlik kontrolleri ve GBT sorgulamaları yapılırken, iş yerlerinde de kapsamlı aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda çoğunlukla gençlerin yanlarında kimliklerinin olmadığı gözlenirken kimliği olmayan kişilere polis ekipleri tarafından gerekli uyarılar yapıldı.

Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden kahve ve kafeteryalarda huzur operasyonu

Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden kahve ve kafeteryalarda huzur operasyonu

Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden kahve ve kafeteryalarda huzur operasyonu

Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden kahve ve kafeteryalarda huzur operasyonu

Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden kahve ve kafeteryalarda huzur operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Recep Dikici - Son Dakika Haberleri
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