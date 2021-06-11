Son dakika haberi... PKK/KCK operasyonunda yakalanan HDP'li eski belediye eş başkanı ile 6 kişi adliyede (2)
Son dakika haberleri... ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILARKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Mustafa Avcı'nın da bulunduğu 7 kişi, yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla...
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Mustafa Avcı'nın da bulunduğu 7 kişi, yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir