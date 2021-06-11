Son dakika haberi... PKK/KCK operasyonunda yakalanan HDP'li eski belediye eş başkanı ile 6 kişi adliyede (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... PKK/KCK operasyonunda yakalanan HDP'li eski belediye eş başkanı ile 6 kişi adliyede (2)

Son dakika haberi... PKK/KCK operasyonunda yakalanan HDP'li eski belediye eş başkanı ile 6 kişi adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILARKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Mustafa Avcı'nın da bulunduğu 7 kişi, yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla...

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Mustafa Avcı'nın da bulunduğu 7 kişi, yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Fatma Turgut Rahşan Gülşan Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Diego Aziz Yıldırım Roland Garros Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... PKK/KCK operasyonunda yakalanan HDP'li eski belediye eş başkanı ile 6 kişi adliyede (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 21:02:50. #1.15#

title