PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 5 yaralı
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PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçe merkezine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 3 sivil hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçe merkezine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 3 sivil hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ülkenin kuzey batısında, Halep iline bağlı Afrin ilçesine yönelik bir topçu saldırısı düzenledi. En az 10 topçu ile gerçekleştirilen saldırıda farklı mahallelerin isabet alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken bazı evlerde saldırı nedeniyle yangın çıktı. Ekipler, saldırıda yaralı ve ölü sayısının artmasından endişe ediyor. - AFRİN

PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 5 yaralı
PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 5 yaralı
PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 5 yaralı
PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 5 yaralı
PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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