Son dakika haber! John Kirby, "Ukrayna'yı en iyi şekilde desteklemenin yolu silah ve hava savunması sağlamaktır"
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Ukrayna'yı en iyi şekilde desteklemenin yolu silah ve hava savunması sağlamaktır" dedi.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, " Ukrayna'yı en iyi şekilde desteklemenin yolu silah ve hava savunması sağlamaktır" dedi.
(İHA)
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
İhlas Haber Ajansı / Güncel