Son dakika haber! John Kirby, "Ukrayna'yı en iyi şekilde desteklemenin yolu silah ve hava savunması sağlamaktır" - Haberler

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Son dakika haber! John Kirby, "Ukrayna'yı en iyi şekilde desteklemenin yolu silah ve hava savunması sağlamaktır"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber! John Kirby,

Son dakika haber... Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Ukrayna'yı en iyi şekilde desteklemenin yolu silah ve hava savunması sağlamaktır" dedi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, " Ukrayna'yı en iyi şekilde desteklemenin yolu silah ve hava savunması sağlamaktır" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

John Kirby, Pentagon, Ukrayna, Silah, Politika, Güncel, Haberler

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