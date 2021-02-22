Son dakika haberi! PENDİK'TE DAMBILLI VAHŞET: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KARISINI ÖLDÜRDÜ (2)
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Son dakika haberi! PENDİK'TE DAMBILLI VAHŞET: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KARISINI ÖLDÜRDÜ (2)

22.02.2021 12:58 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:02
Son dakika haberi! PENDİK'TE DAMBILLI VAHŞET: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KARISINI ÖLDÜRDÜ (2)

Son dakika haberleri: Pendik'te bulunan bir sitede iddiaya göre bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin kafasına dambıl ile vurarak öldürdü.

Pendik'te bulunan bir sitede iddiaya göre bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin kafasına dambıl ile vurarak öldürdü. Şüpheli daha sonra polis merkezine gelerek teslim oldu. 

Olay Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı bir binanın giriş katında oturan 3 çocuk sahibi Erol Yenisu ve Hanife Yenisu boşanma aşamasındaydı. Bugün saat 10.00 sıralarında ikili arasında çıkan tartışmanın ardından Erol Yenisu, evde bulunan dambıl ile Hanife Yenisu'nun kafasına vurarak öldürdü. Ardından polis merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Hanife Yenisu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yenisu çifti arasında şiddetli geçimsizlik yaşandığı, çiftin daha önce boşanmak istediği ama bir süre sonra barışarak boşanmaktan vazgeçtikleri ortaya çıktı. Çiftin son olarak yakın zamanda yine kavga ettiği ve mahkeme tarafından Erol Yenisu için uzaklaştırma kararı verildiği fakat çiftin birlikte yaşamaya devam ettiği öğrenildi. 

Görüntü dökümü:

-----------------Olayın yaşandığı site-Erol Yenisu ve Hanife Yenisu'nun fotoğrafları -Olay yerindeki polis ekipleri-olay yerinde inceleme yapan savcı-Olay yerindeki ambulans -Genel ve detay 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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