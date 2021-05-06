Son dakika haberi | Pencereden kamyonetin kasasına küçük Miray öldü
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Son dakika haberi | Pencereden kamyonetin kasasına küçük Miray öldü

Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İZMİR'in Karabağlar ilçesinde 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden park halindeki kamyonetin kasasına düşen 3 yaşındaki Miray Karakız Uykutalp, yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden park halindeki kamyonetin kasasına düşen 3 yaşındaki Miray Karakız Uykutalp, yaşamını yitirdi.

?Olay, dün saat 16.00 sıralarında Devrim Mahallesi 3753/23 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan Aysu ve Kabil Uykutalp çiftinin çocukları Miray Karakız Uykutalp, pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Uykutalp, park halindeki kamyonetin kasasına düştü. Yaralanan minik Miray, ailesi tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen küçük Miray, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Miray Karakız Uykutalp'ın cenazesi, sabah mezarlıkta kılınan namazın ardından Sarnıç Mezarlığı'na defnedildi.


Son dakika haberi | Pencereden kamyonetin kasasına küçük Miray öldü
Son dakika haberi | Pencereden kamyonetin kasasına küçük Miray öldü
Son dakika haberi | Pencereden kamyonetin kasasına küçük Miray öldü
Son dakika haberi | Pencereden kamyonetin kasasına küçük Miray öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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