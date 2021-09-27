Evinin penceresinden beton zemine düşen yaşlı adam, feci şekilde can verdi - Haberler
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Evinin penceresinden beton zemine düşen yaşlı adam, feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evinin penceresinden beton zemine düşen yaşlı adam, feci şekilde can verdi

Tekirdağ'da 2'nci kattaki evlerinin penceresinde hava aldığı sırada dengesini kaybeden Hüseyin Gültek isimli vatandaş, pencereden düşmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Hüseyin Gültek isimli vatandaş, hava almak için çıktığı evinin penceresinden düşerek can verdi.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi Gül Sokak üzerinde 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında oğlu ve geliniyle birlikte yaşayan Hüseyin Gültek, kimsenin bulunmadığı sırada iddiaya göre, hava almak için pencereye çıktı. O sırada dengesini kaybeden Gültek, yaklaşık 4 metre yükseklikteki pencereden beton zemine düşerek ağır yaralandı.

DOKTORLAR HEMEN MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gültek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Gültek'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Evinin penceresinden beton zemine düşen yaşlı adam, feci şekilde can verdi - Haberler
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