Evinin penceresinden beton zemine düşen yaşlı adam, feci şekilde can verdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Hüseyin Gültek isimli vatandaş, hava almak için çıktığı evinin penceresinden düşerek can verdi.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi Gül Sokak üzerinde 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında oğlu ve geliniyle birlikte yaşayan Hüseyin Gültek, kimsenin bulunmadığı sırada iddiaya göre, hava almak için pencereye çıktı. O sırada dengesini kaybeden Gültek, yaklaşık 4 metre yükseklikteki pencereden beton zemine düşerek ağır yaralandı.

DOKTORLAR HEMEN MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gültek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Gültek'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.