Son dakika haberi: Park halindeki midibüste çıkan yangının sıçradığı apartmanda hasar oluştu
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Son dakika haberi: Park halindeki midibüste çıkan yangının sıçradığı apartmanda hasar oluştu

Son dakika gündem haberine göre Kırıkkale'nin Delice ilçesinde park halindeki midibüste çıkan ve bitişiğindeki apartmana da sıçrayan yangın hasara yol açtı.

13.08.2020 21:13 | Son Güncelleme: 13.08.2020 21:18

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde park halindeki midibüste çıkan ve bitişiğindeki apartmana da sıçrayan yangın hasara yol açtı.

İlçeye bağlı Çelikli beldesi Ankara Caddesi'nde park halindeki A.G'ye ait midibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede aracı saran alevler, bitişiğindeki 3 katlı apartmana da sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle binanın birinci katına kadar ulaşan alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından midibüs ile apartmandaki yangını söndürdü.

Araçta ve binada hasara yol açan yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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Son dakika haberi: Park halindeki midibüste çıkan yangının sıçradığı apartmanda hasar oluştu

Kaynak: AA

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