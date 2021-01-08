Son dakika haberi! Pandemide ekran başında kalan çocuklarda migren tehlikesi; nöroloji polikliniklerine başvurular arttı

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci nedeniyle evde kalan çocuklar uzun süre bilgisayar ekranına maruz kaldı. Son dönemde baş ağrısı şikayeti ile çocuk nöroloji polikliniklerine başvuran çocuk sayılarında gözle görülür bir artış izlendiğini kaydeden Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nezir Özgün, " Migren sanılanın aksine ileri yaş hastalığı değil. Ailelere çocuklarının zorunlu haller dışında ekran karşısında kalma süresini mümkün olduğunca kısıtlamalarını öneriyorum" dedi.

Uzun süreli ekran maruziyeti, çoğu anne babanın sadece erişkinlerde olduğuna inandığı migren tipi ve gerilim tipi baş ağrılarını çocuklarda tetiklemeye başladı. Teknolojinin ve internetin günlük hayatımızda uzunca süre yer alması yeni ve ciddi problemleri de beraberinde getirdi. Uzmanlar normalde günde en fazla bir saat ekran karşısından kalmayı önerirken, online eğitim ile özellikle okul çağındaki çocuklar 6-8 saat ekran karşısında kalmak zorunda kalabiliyor. İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nezir Özgün, uzun süreli ekran maruziyeti konusunda uyararak son dönemde baş ağrısı şikayeti ile çocuk nöroloji polikliniklerine başvuran çocuk sayılarında gözle görülür bir artış izlendiğine dikkat çekti.

"ŞIK HASSASİYETİ MİGREN ATAKLARINA YOL AÇIYOR"

Migrende ve gerilim tipi baş ağrısında fotofobi dediğimiz ışık hassasiyeti vardır. Ekran ışığına maruziyetin migreni tetiklediğine dikkat çeken Doç. Dr. Nezir Özgün, "Pandemi ile Türkiye ve birçok ülkede online eğitime geçildi. Çocuklar bu dönemde 6-8 saat ekran karşısında kalıyorlar. Bu hem migren ağrılarını hem gerilim tipi baş ağrılarını artırmaya başladı. Bunun nedeni bu hastalıklarda fotofobi adını verdiğimiz ışık hassasiyetinin olması. Işık hassasiyeti çocuklarda baş ağrılarını tetikleyebilir. Baş ağrısından ayrı olarak uyku sorunlarına da yol açabilir. Özellikle uyku saatlerinden önce ekran ve ışık maruziyeti nedeniyle uyku hormonu melatoninin azalmasına yol açabilir. Uyku düzensizlikleri ve problemleri de migren ağrılarını daha da artırabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOCUĞUNUZDA BU BELİRTİLERE DİKKAT"

Migrenin sanılanın aksine ileri yaş hastalığı olmadığını da hatırlatan Doç. Dr. Özgün, "1 yaşından itibaren çocuklarda da görülebilir. Gerilim tipi, migren tipi baş ağrıları çocuklar arasında oldukça sıktır. Eğer tekrarlayan, zonklayıcı, genellikle yarım baş ağrısı şeklinde göz üstünde ya da alın bölgesinde tekrarlayıcı ağrılar varsa bunlar 4-6 haftadan fazla sürüyorsa migrenden şüphelenebiliriz. Buna ışık, ses, koku hassasiyeti de eklenirse migren olma ihtimali yüksektir" ifadelerini kullandı. Tedavide ilk uygulanan yöntemin günlük yaşam aktivitelerini düzenlemek olduğunu anlatan Özgün, "Uyku kalitesine dikkat etmek ve baş ağrısını tetikleyen bu faktörlerden uzaklaştırmak gerekiyor. Bunun sonrasında ise etkili olmadığı noktada ilaç tedavisi uyguluyoruz" dedi.

Ailelerin online eğitim döneminde çocuklarının ekran karşısında kalma süresini mümkün olduğunca kısıtlamaları uyarısında bulunan Doç. Dr. Nezir Özgün, "Ekran karşısında kalınması gereken zorunlu haller dışında kalan süreleri ekran karşısında geçirmesinler. Çocuk zevk alacağı diğer aktivitelere yönlendirilmelidir" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı