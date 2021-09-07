Son dakika haberi! Palu davasının kilit ismine ağırlaştırılmış müebbet hapis
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Son dakika haberi! Palu davasının kilit ismine ağırlaştırılmış müebbet hapis

Son dakika haberi! Palu davasının kilit ismine ağırlaştırılmış müebbet hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'de Meryem Tahnal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanan Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael hakkında karar çıktı.

Kocaeli'de Meryem Tahnal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanan Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael hakkında karar çıktı. Mahkeme heyeti, damat Tuncer Ustael'i ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırırken diğer sanıklara da 14 yıl 2'şer ay hapis cezası verdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla 6 kişilik Palu ailesi 2019 yılında tutuklanmıştı. Yargılandıkları mahkemece verilen kararın bozulmasının ardından 2020 yılında Sakarya Bölge Mahkemesi 1. Ağır Ceza Dairesi tarafından sanıkların tek avukat tarafından savunulmasının usule aykırı olduğu belirtilerek, sanıklar tekrar hakim karşısına çıkmıştı. Kararın bozulmasının ardından 3. kez sanıkların yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Havva Palu, Fatih Palu ve tutuklu sanıklar Emine Ustael, Ayşe Palu hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklardan Tuncer Ustael ve İsa Palu duruşmaya SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

"Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası"

Duruşma avukat savunmalarının dinlenmesi ile başladı. Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin tahliyelerini talep ederek ortada bir ceset olmadığı için Meryem Tahnal'ın ölüm nedeni belli olmadığını söyledi. Söz alan sanıklar ise suçsuz olduklarını dile getirerek beraatlarını istedi.

Damat Ustael'e ağırlaştırılmış müebbet

Sanıkların son sözlerinin dinlenmesi sonrasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tuncer Ustael'in Meryem Tahnal'ı 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan ise 3 yıl hapis ve 100 TL para cezasına çarptırdı. Diğer sanıklardan İsa Palu, Havva Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael'in 'Meryem Tahnal'ı 'kasten öldürme suçundan' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ayrıca o dönem yaşı küçük olan Fatih Palu hakkında ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. - KOCAELİ

Son dakika haberi! Palu davasının kilit ismine ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son dakika haberi! Palu davasının kilit ismine ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son dakika haberi! Palu davasının kilit ismine ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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