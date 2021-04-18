Son dakika haberi! Pakistan'da TLP partisi destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü
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Son dakika haberi! Pakistan'da TLP partisi destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü

Son dakika haberi! Pakistan'da TLP partisi destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Pakistan'ın Lahor şehrinde hafta içi yasaklanan Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisi destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Lahor şehrinde hafta içi yasaklanan Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisi destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilileri, Lahor'un "Yetimhane Çovk" bölgesinde gösterilerini sürdüren TLP'lilerin bölgeden çıkarılmasına yönelik bu sabah operasyon başlattı.

Yerel basında çıkan haberlerde, TLP partisi destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

TLP Sözcüsü Şafik Amini, görüntülü olarak yaptığı açıklamada, güvenlik kuvvetlerinin saat 08.00'de aniden "saldırıya geçtiğini" ve çok sayıda destekçilerinin öldüğünü ve yaralandığını öne sürdü.

Amini, hayatını kaybeden TLP'lileri, Fransa Büyükelçisi ülkeden gönderildikten ve hükümet ile yaptıkları anlaşma uygulandıktan sonra defnedeceklerini ifade etti.

Hafta başından bu yana ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Emniyet yetkilileri ise Yetimhane Çovk'ta operasyonun sürdüğünü belirtti.

Lahor'da meydana gelen bugünkü olaylarda, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle???????, hafta başından bu yana yaşanan gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Öte yandan sosyal medyada ise çok sayıda sivilin ateşli silahla vurularak yaralandığı veya öldüğü ileri sürüldü.

Macron'un açıklamaları protesto ediliyordu

TLP partisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları sebebiyle geçen yıl 16 Kasım'da ülkenin çeşitli şehirlerinde düzenlediği gösterileri hükümet ile anlaşma karşılığında sonlandırmıştı.

Anlaşma metninde, hükümetin Fransa'nın İslamabad Büyükelçisini 2-3 ay içinde ülkeden göndereceği, Paris'e yeni büyükelçi atamayacağı, Fransız ürünlerinin devlet düzeyinde boykot edileceğine dair maddelere yer verildiği öne sürülmüştü.

Hükümet, 16 Şubat'ta konunun parlamentoya 3 ay içerisinde getirilmesi için bir anlaşma daha yapmış ve TLP de protestolarını 20 Nisan'a kadar ertelemişti.

TLP lideri Saad Rizvi, 11 Nisan Pazar günü yayımladığı mesajda, hükümetin verdiği sözleri tutmadığı takdirde protestolara hazır olması uyarısı yapmıştı.

Rizvi'nin 12 Nisan'da gözaltına alınmasının ardından parti destekçileri, İslamabad başta Lahor, Karaçi, Multan ve Ravalpindi gibi şehirlerde protestolara başlamıştı.???????

14 Nisan'da hükümet, TLP'ye terörle mücadele yasası kapsamında yasak getirilmesine karar vermişti.

15 Nisan'da Fransa'nın İslamabad Büyükelçiliğinden Pakistan'daki Fransız vatandaşlarına gönderilen mesajda, "Pakistan'da Fransa'nın çıkarlarına yönelik ciddi tehditler nedeniyle Fransız vatandaş ve şirketlerinin bir süreliğine ülkeden ayrılmaları tavsiye edilmektedir." ifadesine yer verilmişti.

Fransa'nın İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamanın ardından Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, "Tüm Fransa vatandaşları Pakistan'da burada güvende. Tehdit yok." diye konuşmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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