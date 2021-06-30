Son dakika haberi | Pakistan Başbakanı Han: "Pakistan, ABD ile barış için partner olabilir, asla savaş için değil"
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Son dakika haberi | Pakistan Başbakanı Han: "Pakistan, ABD ile barış için partner olabilir, asla savaş için değil"

Son dakika haberi | Pakistan Başbakanı Han: 'Pakistan, ABD ile barış için partner olabilir, asla savaş için değil'
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Pakistan Başbakanı İmran Han, "Pakistan, ABD ile barış için partner olabilir, asla savaş için değil." dedi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Pakistan, ABD ile barış için partner olabilir, asla savaş için değil." dedi.

Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Han, parlamentoda yaptığı konuşmada, Pakistanlılar ve Afganların kardeş olduğunu ve İslamabad'ın onların kararlarına saygı gösterdiğini belirtti.

Han, Pakistan'ın ABD'nin Afganistan'a karşı savaşına katılmaması gerektiğini vurgulayarak "ABD'ye üs sağlama konusunda bana soruldu. ABD Afganistan'da yenildi ve onlar yenilgilerinin suçunu bizim üstümüze atmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın egemenliği konusunda taviz vermeyeceklerini vurgulayan Han, "Pakistan, ABD ile barış için partner olabilir, asla savaş için değil." diye konuştu.

Han, 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, ABD'nin askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Washington yönetiminin bu ülkedeki operasyonları için ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) kesinlikle üs vermeyeceklerini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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