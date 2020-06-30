Son dakika haberi! - (Özel) Tek bacakla minibüste yaşam mücadelesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! - (Özel) Tek bacakla minibüste yaşam mücadelesi

Son dakika güncel haberine göre - (Özel) Tek bacakla minibüste yaşam mücadelesi Geliri olmadığı için aracında yatıp kalkan tek bacaklı vatandaş Aile Bakanlığı'ndan yardım bekliyor Bursa'da engelli bir vatandaş, odaya dönüştürdüğü panelvan aracında yaşıyor.

30.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:56

- (Özel) Tek bacakla minibüste yaşam mücadelesi

Geliri olmadığı için aracında yatıp kalkan tek bacaklı vatandaş Aile Bakanlığı'ndan yardım bekliyor

BURSA - Bursa'da engelli bir vatandaş, odaya dönüştürdüğü panelvan aracında yaşıyor.

Yürek burkan hayat hikayesi Bursa'da yaşanıyor. 12 yaşında elektrik çarpması sonucu bacağını kaybeden Yunus Altuntaş iki defa evlendi. İkinci eşinden de boşanan engelli adam, 8 yıldır yardımseverlerin yaptığı yardımlarla aldığı aracında yatıp kalkıyor. Panelvan tipi aracın arkasına yatak koyan Altuntaş, burada yemeğini ve çayını pişiriyor. Banyo yapmak için haftada bir kez hamama gidiyor. Devletten aldığı engelli maaşı bulunan yaşlı adam, dışarıda tek bacakla yara bandı ve kağıt mendil satıyor. Bekar olduğu ve yeterli parası olmadığı için ev tutamayan Altuntaş, Aile Bakanlığı ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

Arabada hayatta kalma mücadelesi verdiğini ifade eden Yunus Altuntaş, "Ben 54 yaşındayım. 12 yaşında elektrik akımına kapılarak ayağımı kaybettim. Babam parasızlıktan doktora götüremedi, ayağım kesildi. 42 yıldır tek ayakla yaşıyorum. İki defa evlendim, ikisinden de ayrıldım. Şu an bekarım, tek başına aracımda yaşıyorum. Bu aracı hayırseverlerin yardımlarıyla aldım. Yara bandı, kalem, çakmak ve kağıt mendil satarak karnımı doyurabiliyorum. Bekar olduğum için bana ev vermiyorlar. Ben arabada yatmaktansa başımı sokabilecek sıcak bir yuva istiyorum" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi! - (Özel) Tek bacakla minibüste yaşam mücadelesi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı Haber
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor Haber
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu Haber
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor Haber
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu Haber
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu Haber
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar
Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
Kendisini üzerinden atan atı yakalanınca sahibi gözyaşlarına boğuldu
Kendisini üzerinden atan atı yakalanınca sahibi gözyaşlarına boğuldu
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak
Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak
Fenerbahçe taraftarları, Kayseri maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş'a destek verdi
Fenerbahçe taraftarları, Kayseri maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş'a destek verdi
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı
Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Mustafa Varank Adnan Menderes Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Zehra Çilingiroğlu
Spor Adem Büyük Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hikmet Karaman Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Karar Temmuz Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! - (Özel) Tek bacakla minibüste yaşam mücadelesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 12:02:41. #1.14#
title