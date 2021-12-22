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Son dakika haberi... Özel çocuklar şehitlerin huzurunda dua etti

Son dakika haberi... Özel çocuklar şehitlerin huzurunda dua etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberler... Uluslararası Down Sendromu Federasyonu tarafından düzenlenen Çanakkale yolculuğunda 7 bölgeden 21 çocuk şehitlikte dua etti.

ÇANAKKALE (İHA) - Uluslararası Down Sendromu Federasyonu tarafından düzenlenen Çanakkale yolculuğunda 7 bölgeden 21 çocuk şehitlikte dua etti.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nun tertip ettiği Çanakkale yolculuğunda, özel çocuklar ecdatlarının huzurunda dua etti. Bandırma Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi adına 5 çocuk ve ailesi şehitlik ziyaretine katıldı. Çanakkale şehitliği programının özel çocuklara çok faydalı olduğunu belirten Hüseyin Uçar, "Bu programı gerçekleştiren federasyon yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

Çanakkale şehitliği ziyaretinde çocuklar bol bol dua edip şehitliği gezdi. - BALIKESİR

Son dakika haberi... Özel çocuklar şehitlerin huzurunda dua etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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