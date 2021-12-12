Son Dakika | OTOMOBİLLE ÇARPTIĞI KADININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ SAVCILIK İTİRAZIYLA TUTUKLANDI

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, Rüveyda Çapa Halaç'a (31) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle adli kontrol kararıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılık itirazıyla yeniden gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa Doğukan Demir (21), çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.

Kaza, 7 Aralık'ta Tepebaşı ilçesi Karagözler Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyüş yapmak için evinden çıkan, 1 çocuk annesi Rüveyda Çapa Halaç'a, Ziraat Caddesi'nde otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, çevredekiler de kazayı sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Halaç, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 2 gün yoğun bakımda kalan Rüveyda Çapa Halaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SAVCI KARARA İTİRAZ ETTİ

Polis ekiplerince Rüveyda Çapa Halaç'a çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Doğukan Demir ile yanındaki arkadaşı Mehmet Ü. yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Savcılığın, Mustafa Doğukan Demir için yaptığı itirazı kabul edildi ve şüpheli yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.

KORKUP KAÇMIŞ

Otomobil sürücüsü Demir'in sabah yürüyüşüne çıkan Rüveyda Çapa Halaç'a çarptığını kabul ederek, 'Karanlıkta fark etmedim. Bir şeye çarptığımı anlayınca biraz ileri de durdum. Bir kadın olduğunu fark edince de korktum kaçtım' dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.