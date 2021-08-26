Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da otomobilin çarptığı ehliyetsiz motosikletin sürücüsü Mehmet Ölmez (15), yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'da otomobilin çarptığı ehliyetsiz motosikletin sürücüsü Mehmet Ölmez (15), yaşamını yitirdi.

Eyüpkent Mahallesi'nde, kent merkezine doğru giden S.Y.'nin kullandığı plakasız otomobil ile ehliyetsiz Mehmet Ölmez (15) yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada Ölmez, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ölmez, yaşamını yitirdi.Ölmez'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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