Son dakika haberi: Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Son dakika haberi: Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde düğüne giden 4 kişiyi taşıyan otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde düğüne giden 4 kişiyi taşıyan otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza Ekinözü ilçesine bağlı Kandil Mahallesi Güllük Mezrası'nda meydana geldi. Kocakaya ailesi yakınlarının düğününe gitmek için 23 EH 542 plakalı otomobil ile yola çıktı. Kandil Mahallesi Güllük Mezrasına gelindiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil uçuruma uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Uçurumdaki otomobile güçlükle ulaşan 112 acil servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Ali (62) ve Havva Kocakaya'nın (66) olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Otomobilde bulunan İbrahim Ünsal ve Mustafa Kocaya'nın (64) ise ağır yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekipleri, jandarma ve vatandaşlar tarafından uzun uğraşlar sonucunda yola çıkarıldı. Dik yamaçtan yol kenarına taşınan yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Ali ve Havva Kocakaya'nın Göksun ilçesi Karadut Mahallesi nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi. Cenazeler ise, savcılık incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi: Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Son dakika haberi: Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Son dakika haberi: Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Son dakika haberi: Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Son dakika haberi: Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu, araçta sıkışıp bayıldı
Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu, araçta sıkışıp bayıldı
Otoyolda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
Otoyolda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Serra Arıtürk Kaan Yıldırım Levent Yüksel
Spor Balotelli Burak Elmas Alper Yılmaz Şaban Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 15:09:21. #1.15#

title