Otomobil ile mermer yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı

Kocaeli'nde Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaralandı. 74 yaşındaki bir kadın ise yaşamını yitirdi.