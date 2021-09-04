Otomobil ile mermer yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
Kocaeli'nde Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaralandı. 74 yaşındaki bir kadın ise yaşamını yitirdi.
Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde seyir halinde olan Y.E. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde İ.B. yönetimindeki mermer yüklü kamyon ile çarpıştı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan Nuriye Esengin'in (74) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2'si çocuk 4 yaralı ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara çevre hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı