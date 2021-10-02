Son dakika haberleri... Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... - Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü Muratlı-Tekirdağ karayolu üzerinde otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı.

TEKİRDAĞ (İHA) - - Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü

TEKİRDAĞ - Muratlı- Tekirdağ karayolu üzerinde otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Talihsiz kazada elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı-Tekirdağ karayolu 2. kilometresi çevreyolu kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Önder S. idaresindeki 59 EJ 520 plakalı otomobil ile Ali Çavuş yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücü Ali Çavuş ağır yaralandı. Baygın haldeki yaralı sürücü için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralıya ilk müdahale 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı.

Yaralı Çavuş, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 59 EJ 520 plakalı otomobilin sürücüsü Önder S. ise gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Ölümlü kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haberleri... Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haberleri... Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haberleri... Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi - Son Dakika Haberleri
5 saldırgan, korna çalan motosikletliyi bayıltana kadar dövdü

5 saldırgan, korna çalan motosikletliyi bayıltana kadar dövdü

 Kazada yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı

Kazada yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı

 Çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Ezgi Mola Özge Özder
Spor Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Aziz Sancar Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 21:54:39. #1.12#