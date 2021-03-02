Son dakika haberi | Otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi: 2 ölü
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Son dakika haberi | Otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi: 2 ölü

02.03.2021 03:45 | Son Güncelleme: 02.03.2021 03:49
Son dakika haberi | Otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi: 2 ölü

Son dakika haberleri: ADANA'da kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobilde bulunan biri kadın 2 kişi yaşamını yitirdi.

ADANA'da kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobilde bulunan biri kadın 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirmeyen 77 AAF 547 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tarla kenarında ters dönen otomobilin içinde sıkışan biri kadın iki kişi, itfaiye erleri tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kimliği belirlenemeyen 20'li yaşlardaki kadın ve isminin Hasan Tekdemir (22) olduğu öğrenilen kişinin öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Hayatını kaybeden kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlatan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Son dakika haberi | Otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi: 2 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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