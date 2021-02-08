Son dakika haberi | Otomobil arızalanan TIR'a çarptı: 2 ölü
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Son dakika haberi | Otomobil arızalanan TIR'a çarptı: 2 ölü

08.02.2021 01:32 | Son Güncelleme: 08.02.2021 01:36
Son dakika haberi | Otomobil arızalanan TIR'a çarptı: 2 ölü

Son dakika gündem haberi: GAZİANTEP'te, arızalanınca sürücüsünün emniyet şeridine geçtiği TIR'a, arkadan gelen otomobil çarptı.

GAZİANTEP'te, arızalanınca sürücüsünün emniyet şeridine geçtiği TIR'a, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. 

Kaza, gece saatlerinde Gaziantep- Kahramanmaraş yolunun 7'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BRB 70 plakalı TIR, iddiaya göre arıza yapınca emniyet şeridine geçti. Bu sırada TIR'a, arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 AGA 480 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ve yanında bulunan kişi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı. Yaşamını yitirdiği belirlenen 2 kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma kaza ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberi | Otomobil arızalanan TIR'a çarptı: 2 ölü
Son dakika haberi | Otomobil arızalanan TIR'a çarptı: 2 ölü
Son dakika haberi | Otomobil arızalanan TIR'a çarptı: 2 ölü
Son dakika haberi | Otomobil arızalanan TIR'a çarptı: 2 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

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