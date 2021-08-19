Son dakika haberi: Ortağını öldüren besihaneci: "Beni borçlandırdılar gözdağı vermeye geldiler, korkutmak amaçlı yere doğru ateş ettim"
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Son dakika haberi: Ortağını öldüren besihaneci: "Beni borçlandırdılar gözdağı vermeye geldiler, korkutmak amaçlı yere doğru ateş ettim"

Son dakika haberi: Ortağını öldüren besihaneci: 'Beni borçlandırdılar gözdağı vermeye geldiler, korkutmak amaçlı yere doğru ateş ettim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Isparta'da hayvancılık işiyle uğraşan Mahmut S., alacak verecek meselesi yüzünden ortağı Metin Yiğit'i tüfekle vurarak öldürdü.

Isparta'da hayvancılık işiyle uğraşan Mahmut S., alacak verecek meselesi yüzünden ortağı Metin Yiğit'i tüfekle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Mahmut S., ilk ifadesinde "Beni 120 bin lira borçlandırdılar. 3 ortağım besihaneye gelerek gözdağı vermek istediler. Ben de korkutmak amaçlı yere doğru ateş ettim" dedi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde meydana geldi. Hayvan alım satım işiyle uğraşan Metin Yiğit (50) yanına 2 ortağını alarak, diğer ortakları Mahmut S.'nin besihanesine gitti. Burada çıkan tartışma kavga dönüşürken, Mahmut S., evden aldığı tüfekle Metin Yiğit'i bacağından vurdu. Bu sırada diğer 2 ortak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Metin Yiğit'in öldüğünü belirledi. Metin Yiğit'in cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettim, öldürme kastım yoktu"

Jandarma, suç aletiyle birlikte Mahmut S.'yi gözaltına aldı. Mahmut S.'nin ilk ifadesinde 4 ortak olduklarını ve diğer ortaklarının kendisini 120 bin lira borçlandırdığı belirterek, "Bu alacaklarını istemek üzere 3 ortağım besihaneye gelerek bana gözdağı verdiler. Bana zarar vereceklerinden korktuğumdan yukarıdan silahı aldım. Korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettim. Öldürme kastım yoktu. Olaydan pişmanım" dediği öğrenildi.

Merkez ilçe jandarma komutanlığında işlemleri devam eden Mahmut S.'nin bugün adliyeye çıkarılacağı öğrenildi. - ISPARTA

Son dakika haberi: Ortağını öldüren besihaneci: 'Beni borçlandırdılar gözdağı vermeye geldiler, korkutmak amaçlı yere doğru ateş ettim'
Son dakika haberi: Ortağını öldüren besihaneci: 'Beni borçlandırdılar gözdağı vermeye geldiler, korkutmak amaçlı yere doğru ateş ettim'
Son dakika haberi: Ortağını öldüren besihaneci: 'Beni borçlandırdılar gözdağı vermeye geldiler, korkutmak amaçlı yere doğru ateş ettim'
Son dakika haberi: Ortağını öldüren besihaneci: 'Beni borçlandırdılar gözdağı vermeye geldiler, korkutmak amaçlı yere doğru ateş ettim'
Son dakika haberi: Ortağını öldüren besihaneci: 'Beni borçlandırdılar gözdağı vermeye geldiler, korkutmak amaçlı yere doğru ateş ettim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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