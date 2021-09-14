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Son dakika haberi... Orta ve Güney Asya Genelkurmay Başkanları Toplantısı Kazakistan'da yapıldı

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Orta ve Güney Asya Genelkurmay Başkanları Toplantısı Kazakistan'da yapıldı

Gelen son dakika haberine göre NUR Orta ve Güney Asya ülkelerinin Genelkurmay Başkanları, Afganistan ve bölgesel güvenliği görüşmek için Kazakistan'da bir araya geldi.

NUR Orta ve Güney Asya ülkelerinin Genelkurmay Başkanları, Afganistan ve bölgesel güvenliği görüşmek için Kazakistan'da bir araya geldi.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Nur Sultan'da Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan ve Özbekistan Genelkurmay Başkanları toplantısı düzenlendi.

ABD'nin askeri temsilcisinin de hazır bulunduğu toplantıda, Afganistan'daki durum başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Özellikle yeni tehditler karşısında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ile Şanghay İşbirliği Örgütü gibi kuruluşların bölgesel güvenliği sağlamadaki rolüne vurgu yapıldı. Ayrıca bölgesel güvenlik alanında Orta ve Güney Asya ülkeleri arasında iş birliği hedefleri belirlendi.

Kazakistan Genelkurmay Başkanı Marat Huseinov, toplantı çerçevesinde Özbekistan, Pakistan ve ABD'den meslektaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Orta ve Güney Asya Genelkurmay Başkanları Toplantısı, 2015'ten beri düzenleniyor.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
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