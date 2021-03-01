Son dakika haberi... Orta Doğu'da Kovid-19 nedeniyle ölümler arttı
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Son dakika haberi... Orta Doğu'da Kovid-19 nedeniyle ölümler arttı

01.03.2021 03:03 | Son Güncelleme: 01.03.2021 03:06
Son dakika haberi... Orta Doğu'da Kovid-19 nedeniyle ölümler arttı

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı Lübnan'da 40, Tunus'ta 27, Ürdün'de 26 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı Lübnan'da 40, Tunus'ta 27, Ürdün'de 26 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 40 kişinin öldüğü, 258 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, toplam 4 bin 692 kişinin salgından öldüğü, 375 bin 33 kişinin hastalığa yakalandığı ve 291 bin 590 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı açıklamasında, 27 kişinin daha Kovid-19'dan vefat etmesiyle ülkede ölenlerin 8 bine ulaştığını duyurdu.

Açıklamaya göre, 662 yeni vakayla toplam hastalık bulaşan kişi sayısı 233 bin 277'ye ulaşırken 198 bin 6 kişi de hastalıktan iyileşti.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 26 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği, yapılan testlerde 4 bin 594 yeni vaka tespit edildiği ifade edildi.

Bugüne kadar toplam ölenlerin sayısının 4 bin 701'e çıktığı belirtilen açıklamaya göre, ülkede virüse yakalanan sayısı 391 bin 90, iyileşen sayısı da 384 bin 599 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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