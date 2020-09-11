Bebeğini kaybeden kadının yürek acısı! Bir anda yola atlayıp ölmek istedi
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Bebeğini kaybeden kadının yürek acısı! Bir anda yola atlayıp ölmek istedi

İzmit'te otobüs durağında otururken bir anda yolun ortasına atlayarak intihara kalkışan kadın, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Genç kadının bir süre önce bebeğini kaybettiği öğrenildi.

Bebeğini kaybeden kadının yürek acısı! Bir anda yola atlayıp ölmek istedi
11.09.2020 10:36 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:04

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs durağında otururken bir anda yolun ortasına atlayarak intihara kalkışan kadın, durumu fark eden sürücülerin son anda durması ile ezilmekten kurtuldu. Bebeğini kaybettiği öğrenilen kadının gözyaşları yürekleri dağladı.

BİR ANDA YOLA ATLADI

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'n da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın otobüs durağında otururken, bir anda ayağa kalkarak yolun ortasına atladı. Hızla gelen araçlar kadını fark ederek son anda durdu. Araçlarından inen vatandaşlar kadını yolun kenarına götürerek sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kadının ailesine ulaştı.

BİR SÜRE ÖNCE BEBEĞİNİ KAYBETMİŞ

Daha sonra olay yerine gelen yakınları tarafından kadın evine götürüldü. Bir süre önce oğlunu kaybettiği için psikolojik sıkıntıları olduğu öğrenilen kadının kendisini sakinleştiren vatandaşlara neden yola atladığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (4)
AAAAAAAAAAAAA: pisliğini başkasına bulaştıracak. psikolojik destek almalı. Dini inançlarını tekrar gözden geçirmeli. . . Dini unutanlar her şeyi yapıyor. .
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AAA: Allah yüreğiyle anne baba olmayı hakedenleri evlat acısı ile sınamasın. Rabbim sabırlar versin.
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EĞÜZÜBİLLAHİMİNEŞEYTANİRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİR: Yahu her bebeğini kaybeden YOLA MI ATLIYOR?Atlıyorsa yanmışız demektir. ''Beşerin derdine dermandır KUR AN, KUR AN sız canavardan beterdir insan.
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