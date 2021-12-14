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Son dakika haberi | Öldükten 4 ay sonra evinde cesedi bulundu

Son dakika haberi | Öldükten 4 ay sonra evinde cesedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: KASTAMONU'da Ümit Bektaş (57), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

ANKARA (DHA) - KASTAMONU'da Ümit Bektaş (57), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede yaklaşık 4 ay önce öldüğü belirtilen Bektaş'ın cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, gündüz saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Ümit Bektaş'tan uzun zamandır haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, yaklaşık 4 ay önce öldüğü tahmin edilen Ümit Bektaş'ın iskelete dönmüş cesedi ile karşılaştı. Yalnız yaşadığı ve eşinden ayrıldığı öğrenilen Bektaş'ın cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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