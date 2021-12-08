Son dakika haberi... Öğrenci servisiyle kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 15 kişi taburcu oldu - Haberler
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Son dakika haberi... Öğrenci servisiyle kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 15 kişi taburcu oldu

Son dakika haberi... Öğrenci servisiyle kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 15 kişi taburcu oldu
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da, öğrenci servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan ve kentteki hastanelere kaldırılan 15 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, öğrenci servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan ve kentteki hastanelere kaldırılan 15 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, dün akşam Çınar ilçesi kırsal Ovabağ Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 ACM 378 plakalı öğrenci servisi, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan öğrenci servisi, takla atarak yan yattı. Öğrenci servisinde bulunan 15 kişi, kazada yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme sürerken, tedavileri tamamlanan 15 kişi de bugün taburcu edildi.


Son dakika haberi... Öğrenci servisiyle kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 15 kişi taburcu oldu

Son dakika haberi... Öğrenci servisiyle kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 15 kişi taburcu oldu

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Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Son Dakika Haberleri

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