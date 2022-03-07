Son dakika haberi... Öğrenci servisi TIR'a çarptı: 1 ölü, 13 yaralı (2)

ARALIK, IĞDIR (DHA) - VELİLER ŞOFÖRÜ ŞİKAYET ETMİŞ

Rize'de park halindeki TIR'a çarpan öğrenci servisinin yaralanan şoförü İsmail Bıyık'ın, hem Valilik'e hem İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hem de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 7 Aralık 2021'de verilen dilekçe ile şikayet edildiği ortaya çıktı. 6 velinin ortak imzasıyla verilen dilekçede, "Ders başlangıç saati 08.30 olmasına karşın 06.50'de öğrencilerimiz alınmaya başlanmakta, 07.20'de okul önüne bırakılmaktadır. 1 saat 10 dakika okulda beklemektedirler. Akşam okulda 15.45'te okuldan çıkmalarına karşın okulun 1 kilometre uzağından 17.40'ta alınmaktadırlar. 2 saat okul dışında soğukta beklemektedirler. Bu süreçte servis, öğrencileri okul önünden değil de 1 kilometre uzaktan aldığından yoğun trafikte karşıdan karşıya geçmek zorunda kaldığından iki kez trafik kazası ölümle karşı karşıya kalmışlardır. Bu durum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirilmesine karşın hiçbir önlem alınmamıştır. Çocukları sabah 1, akşam 2 saat bekletmesine karşın her seferinde onları bir bahane ile azarlamaktadır. Servisin bu şekilde aksamasının sebebi ise öğrenci servisine öğrenci olmayan başka kişileri de kafasına göre alması, başka okullardan ayrıca servis çekip onları bitirdikten sonra bizim çocukları almak için gecikmesinden kaynaklanmaktadır. Aylardır başvurmadığımız kurum kalmadı ancak bu soruna bir çözüm üretilememiştir" denildi.

Öte yandan kaza anı, mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde; servis minibüsünün bir anda TIR'a çarptığı görülüyor.