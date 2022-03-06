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Son dakika haberi: Of'ta çalıştırıldığı sırada yangın çıkan araç söndürüldü

AA, Mustafa Yaşar - Güncel
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Son dakika haberi: Of'ta çalıştırıldığı sırada yangın çıkan araç söndürüldü

Son dakika haberler: Trabzon'un Of ilçesinde çalıştırıldığı sırada yangın çıkan hafif ticari araçta hasar oluştu.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde çalıştırıldığı sırada yangın çıkan hafif ticari araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki sitede Mehmet Hacıbektaşoğlu'nun çalıştırdığı 61 FL 364 plakalı hafif ticari aracında yangın çıktı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Hacıbektaşoğlu'nun aracının yanında hark halinde bulunan Nesibe Öztürk'e ait 16 ALG 049 plakalı otomobilde de hasar oluştu.

AA / Mustafa Yaşar - Güncel

Tragger, Trabzon, Yangın, Güncel, Haberler

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