Son dakika haberi... Odunluğa giren iki yılanı itfaiye ekibi yakaladı Son dakika haberine göre Osmaniye'de bir evin odunluğuna giren iki yılan, itfaiye ekibince yakalandı.

Osmaniye'de bir evin odunluğuna giren iki yılan, itfaiye ekibince yakalandı. Kurtuluş Mahallesi'nde, Mehmet Beyazıt'a ait evin odunluğuna iki yılanın girdiğini görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, iki yılanı yakaladı. Yılanlar doğal yaşam alanına bırakıldı. Kaynak: AA