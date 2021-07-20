Son dakika haberi: Ödüllü müzenin ziyaretçileri Selçuklu mimarisi handa ağırlanıyor
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Son dakika haberi: Ödüllü müzenin ziyaretçileri Selçuklu mimarisi handa ağırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Haberler | Yerel

Son dakika haberlerine göre Ödüllü müzenin ziyaretçileri Selçuklu mimarisi handa ağırlanıyor 2021 yılı Avrupa Müze Ödülü'nü Bayburt'a kazandıran Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, yoğun günler yaşıyor.

Ödüllü müzenin ziyaretçileri Selçuklu mimarisi handa ağırlanıyor

BAYBURT - 2021 yılı Avrupa Müze Ödülü'nü Bayburt'a kazandıran Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, yoğun günler yaşıyor. Müzenin bitişiğinde, Selçuklu mimarisi örnek alınarak inşa edilen konaklama tesisi "Loru Han", kapılarını ziyaretçilere açtı.

Müze bünyesine kazandırılan konaklama tesisi Loru Han'ın geçtiğimiz hafta sonu açılmasının ardından ziyaretçi akınına uğrayan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, kültür ve deneyim turizmi açısından önemli ayrıcalıklar sunuyor. Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, temmuz ayı başı itibariyle yoğun günler geçirdiklerini belirtti.

Yavuz, hafta içi 100, hafta sonu ise ziyaretçi sayısının 250'leri aştığını ifade ederek Loru Han'ın mimarisiyle büyük beğeni topladığını söyledi. Birden çok kültür deneyimi 5 dönüm gibi büyük bir araziye sadece 10 oda yaptıklarını ve böylelikle amaçlarının sadece kültür turizmini canlandırmak olduğunu aktaran Yavuz, Loru Han için düşündüklerinin ticari kaygı gütmeden kendi sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Kültür ve deneyim turizminde Türkiye'nin en iyisi olma iddiasında olduklarını ifade eden Yavuz, müzeyi ziyaret edenlere Otlukbeli'deki kırmızı su ve Akyaka'daki tarihi çeşme gezileri, at arabası ile yayla turları, tandır yakmak, açık havada film gösterileri gibi deneyimler edindirdiklerini kaydetti.

Kültür ve deneyim turizminin pandemi sonrası dünyanın yeni trendi olduğunu söyleyen ve insanların tabiat, doğa ve halkla iç içe bir yaşamı tercih ettiklerini bildiren Yavuz, Bayburt genelinde de tarihi ve turizm noktalarını birbirine bağlamak gerektiğinin altını çizdi.

Son dakika haberi: Ödüllü müzenin ziyaretçileri Selçuklu mimarisi handa ağırlanıyor
Son dakika haberi: Ödüllü müzenin ziyaretçileri Selçuklu mimarisi handa ağırlanıyor
Son dakika haberi: Ödüllü müzenin ziyaretçileri Selçuklu mimarisi handa ağırlanıyor
Son dakika haberi: Ödüllü müzenin ziyaretçileri Selçuklu mimarisi handa ağırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir

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