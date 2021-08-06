Son dakika haberi... Nilüfer'de yaz okulları çocukların ayağına gidiyor
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Son dakika haberi... Nilüfer'de yaz okulları çocukların ayağına gidiyor

İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberi: Nilüfer'de yaz okulları çocukların ayağına gidiyor Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği yaz okulları çocukların yaşadıkları mahallelere gidiyor.

Nilüfer'de yaz okulları çocukların ayağına gidiyor

BURSA - Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği yaz okulları çocukların yaşadıkları mahallelere gidiyor. Bilim, drama, oryantiring, enstrüman, dans gibi atölyeler mahalle mahalle dolaşarak çocuklarla buluşuyor.

Nilüfer Belediyesi'nin çocukların yaz tatilini güzel geçirmelerini sağlayan etkinliklerinden biri de Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu oldu. Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenen yaz okuluna katılan çocuklar zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor. Balat Ormanı ile başlayan program, Kent Bostanları ile devam etti. Birçok mahalleden çocuklar belirlenen ortak noktalarda etkinliklerle buluşturuluyor. Yaz okuluna katılan 7-12 yaş arası çocuklar hem yeni arkadaşlıklar edinirken, yeni bilgiler de öğreniyor. Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu, Ağustos ayı boyunca da Konaklı, Büyükbalıklı, Gökçe, Ürünlü, Yolçatı, Güngören, Hasanağa, Çalı ve Tahtalı mahallelerinde düzenlenecek.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu'nu her sene yaptıklarını belirterek, "Maksadımız çocuklarımızı doğa ile buluşturmak. Farklı faaliyetler yaparak çocuklarımızın yaz tatillerini iyi geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için de drama, oryantiring, dans, bilim, müzik gibi çeşitli atölyeleri çocuklarla buluşturuyoruz. Kent merkezindeki çocuklarımız için Balat Kent Ormanı'nda bu faaliyetlerle bir araya getirdik" dedi.

Bundan sonraki atölyelerin kırsalda yaşayan çocukların mahallelerinde yapılacağını ifade eden Erdem, "Konaklı, Büyükbalıklı, Ürünlü, Tahtalı, Hasanağa, Çalı, Güngören'e kadar bütün bölgelerdeki çocuklarımızla bir araya gelerek, yaz etkinliklerini eğlenerek geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Burada yaptığımız gezilerle de doğal hayat alanlarındaki çalışmaları yerinde izlemelerini sağlıyoruz. Bugün de Kent Bostanı'na geldiler. Tohum kütüphanesini gördüler, ekilen ürünleri incelediler. Kompost tesislerindeki geri dönüşümü yetkililerden öğrendiler. Çocukların da böyle şeyler ilgisini çekiyor" diye konuştu.

Son dakika haberi... Nilüfer'de yaz okulları çocukların ayağına gidiyor
Son dakika haberi... Nilüfer'de yaz okulları çocukların ayağına gidiyor
Son dakika haberi... Nilüfer'de yaz okulları çocukların ayağına gidiyor
Son dakika haberi... Nilüfer'de yaz okulları çocukların ayağına gidiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru

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