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New York'ta evde patlama: 6 yaralı

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- New York'ta evde patlama: 6 yaralı ABD'nin New York kentinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonucu 6 kişi yaralanırken, çevredeki 54 kişi de evlerinden tahliye edildi.

- New York'ta evde patlama: 6 yaralı

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonucu 6 kişi yaralanırken, çevredeki 54 kişi de evlerinden tahliye edildi. Patlama anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ABD'nin New York kentinde yer alan Brooklyn bölgesindeki bir evde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, evde şiddetli bir patlama meydana geldiği, kapının diğer enkaz parçalarıyla birlikte caddeye doğru savrulduğu, ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü. New York İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, evin ilk katında çökme meydana geldiği ve 6 kişinin yaralandığı aktarıldı. Patlamanın meydana geldiği evin etrafındaki diğer evlerden de toplam 54 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, bölge sakini evden gaz kokusu geldiğine dair ev sahibini uyardıklarını ifade etti. Patlamanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.

New York'ta evde patlama: 6 yaralı

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