Son dakika haberi... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberi... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

Anadolu Ajansı / Dilaver Can - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

Bir son dakika haberine göre Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülşehir'de uyuşturucu madde kullandıkları öne sürülen M.O, Ü.O, H.Ö.Ç. ve S.Z'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında 6 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilaver Can

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