Son dakika haberi... Nevşehir'de çatı yangını korkuttu
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Son dakika haberi... Nevşehir'de çatı yangını korkuttu

Son dakika haberi... Nevşehir'de çatı yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Nevşehir'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Nevşehir'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Nevşehir'de akşam saatlerinde 2000 Evler Mahallesinde bir apartmanın çatı katında henüz nedeni öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartman sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Son dakika haberi... Nevşehir'de çatı yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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