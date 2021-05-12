Nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu! Kardeşlerine "Anneme gidiyorum" demiş
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Nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu! Kardeşlerine "Anneme gidiyorum" demiş

Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne atlayan 28 yaşındaki Salih D.'nin 9 gün sonra cesedi bulundu. 3 ay önce annesini kaybeden Salih D.'nin evden çıkarken "Anneme gidiyorum" dediği öğrenildi.

3 Mayıs günü Birecik Köprüsü'nde meydana gelen olayda iddiaya göre 3 ay önce annesini kaybettiği için psikolojik sorunlar yaşayan Salih D., Birecik Köprüsü'nden Fırat Nehri'ne atladı.

Nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu! Kardeşlerine 'Anneme gidiyorum' demiş

Salih D.'nin köprüden atladığını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler Fırat Nehri'nde arama çalışması başlattı.

Nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu! Kardeşlerine 'Anneme gidiyorum' demiş

CANSIZ BEDENİ 9 GÜN SONRA BULUNDU

Dalgıç polislerin arama çalışmalarında 9 gün sonra Salih D.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Salih D.'nin sudan çıkarılan cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"ANNEME GİDİYORUM" DEMİŞ

Salih D.'nin evden çıkarken beraber yaşadığı kardeşlerine 'Anneme gidiyorum' dediği öğrenildi.

Nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu! Kardeşlerine 'Anneme gidiyorum' demiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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