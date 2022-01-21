Son dakika haberi... Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
AA / Serdar Adıyaman - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Buz tutan tekneler Köylülerden Ümran Can ile röportaj BİTLİS - Bitlis'te kapalı 119 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
BİTLİS (AA) - Buz tutan tekneler
Köylülerden Ümran Can ile röportaj
BİTLİS - Bitlis'te kapalı 119 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu arada Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'nün yüzeyi de dondurucu soğuklar nedeniyle kısmen buz tuttu.