Son dakika haberi... Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu - Haberler
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Son dakika haberi... Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

AA / Serdar Adıyaman - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Buz tutan tekneler Köylülerden Ümran Can ile röportaj BİTLİS - Bitlis'te kapalı 119 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BİTLİS (AA) - Buz tutan tekneler

Köylülerden Ümran Can ile röportaj

BİTLİS - Bitlis'te kapalı 119 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu arada Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'nün yüzeyi de dondurucu soğuklar nedeniyle kısmen buz tuttu.

Son dakika haberi... Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Son dakika haberi... Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Son dakika haberi... Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

AA / Serdar Adıyaman - Son Dakika Haberleri

Nazik Gölü, Röportaj, Bitlis, Güncel, Haber

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