Son dakika haberi... Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Gelen son dakika haberine göre Buz tutan tekneler Köylülerden Ümran Can ile röportaj BİTLİS - Bitlis'te kapalı 119 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.