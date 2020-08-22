Son dakika haberi: Narkotik köpeği "Sezar" ve "Artos" ile denetim yapıldı Son dakika haberleri... Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik köpeği "Sezar" ve "Artos" ile metruk binalarda arama gerçekleştirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik köpeği "Sezar" ve "Artos" ile metruk binalarda arama gerçekleştirildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde arama köpeği "Sezar" ve "Artos"un desteğiyle kentte bulunan metruk binalar ve şüpheli şahıslar üzerinde arama yaptı. Denetimlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyuldu ve maske takıldı. Öte yandan, ekipler tarafından 2020 yılı içerisinde 60 kilo esrar, 71 kilo eroin 2 bin 300 adet ecstacy ve bin 960 adet captagon yakalandı. Kaynak: AA